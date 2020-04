L'emergenza Coronavirus in Toscana ha fatto registrare aumenti sia nei casi di positività, che nei decessi e nelle persone guarite dal Covid 19. Secondo i dati riferiti alle 12 di domenica 12 aprile 2020 e diffusi dalla Regione ed elaborati dall'Agenzia regionale di sanità e dall'Unità di crisi Coronavirus, riferiscono che nei 13 laboratori che effettuano le analisi dei tamponi sono stati riscontrati 277 nuovi casi positivi, che fa salire il totale dei contagiati a quota 7.235.

Per ciò che riguarda i casi positivi, con riferimento alla provincia in cui sono stati effettuati i tamponi, se ne contano 2.259 a Firenze (105 in più rispetto a sabato 9), 393 a Prato (23 in più), 506 a Pistoia (16 in più), 855 a Massa (41 in più), 1.020 a Lucca (14 in più), 677 a Pisa (41 in più), 398 a Livorno (19 in più), 429 ad Arezzo (12 in più), 371 a Siena (2 in più), 327 a Grosseto (4 in più).

Sono invece 4.941 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (183 in più rispetto a sabato).

Una buona notizia riguarda il calo del numero di persone ricoverate per Covid: nel giorno di Pasqua se ne contano 1.221, meno 13 rispetto a sabato, di cui 238 terapia intensiva (+1), il che rappresenta il dato più basso a partire dal 24 marzo.

Migliora anche il dato sui guariti, che raggiungono quota 578 (+79), delle quali 327 (56,6%) riguardano persone "clinicamente guarite", divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione; 251 (43,4%) quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Purtroppo, però, si registrano 28 morti in più: 18 uomini e 9 donne residenti in Toscana, uno fuori regione. Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte i primi approfondimenti hanno evidenziato per tutti la presenza di patologie pregresse che saranno poi confermate nel caso dall'Istituto Superiore di Sanità. Relativamente ai residenti in Toscana, i nuovi decessi riguardano 9 persone della provincia di Firenze, 2 di Prato, 3 di Pistoia, 3 di Massa, 3 di Lucca, 4 di Pisa, 2 di Livorno 1 di Grosseto.