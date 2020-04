Coronavirus in Toscana, ancora 19 morti. I nuovi casi sono 172. Meno pazienti in terapia intensiva

Ancora 172 casi positivi al Coronavirus in Toscana. I morti nelle ultime 24 ore sono stati invece 19. Diminuiscono sensibilmente sia i ricoveri ordinari che quelli in terapia intensiva ( -16). Ad oggi, 7 aprile, sono dunque 6.173 i contagiati dall'inizio dell'emergenza. 118 sono le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati", risultati negativi al test ripetuto per due volte a distanza di 24 ore), 259 le guarigioni cliniche (senza più sintomi ma non ancora negativizzati) e 369 i decessi complessivi. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 5.427. Ad oggi, le guarigioni (virali e cliniche), 377, superano di poco il numero di decessi: 369. Dei 19 decessi delle ultime 24 ore, 5 si sono verificati nelle strutture ospedaliere dell'Azienda sanitaria Toscana nord ovest, 10 dell'Asl Toscana centro e 4 dell'Asl Toscana sud est. Per quanto riguarda i ricoveri, ad oggi sono 1.087 (ordinari), e 263 in terapia intensiva. Questi i numeri che fotografano la situazione toscana a martedì 7 aprile, così come sono stati trasmessi dall'assessorato al diritto alla salute al Ministero della salute, e come verranno comunicati dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli.