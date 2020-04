Coronavirus, in Toscana altri 175 positivi e 18 morti. Ma il numero delle guarigioni supera quello dei decessi

Ancora 175 pazienti positivi al Coronavirus in Toscana e purtroppo 18 nuovi decessi. Domenica 5 aprile il trend rimane pressoché stazionario rispetto alle 24 ore precedenti. Continua, invece, a diminuire (di 28 unità) il numero dei ricoveri complessivi. Nelle terapie intensive si registra una diminuzione di dieci pazienti ed è la prima volta che il numero totale dei guariti (337) supera quello dei decessi (325). Questi i numeri che fotografano la situazione toscana, così come sono stati trasmessi dall'assessorato al Diritto alla salute al ministero e come vengono comunicati dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. Ad oggi sono 5.847 i contagiati dall'inizio dell'emergenza. 101 sono finora le guarigioni virali (i cosiddetti "negativizzati", risultati negativi al test ripetuto per due volte a distanza di 24 ore), 236 le guarigioni cliniche (senza più sintomi ma non ancora negativizzati) e 325 i decessi. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 5.185.

Guarda anche Coronavirus, visualizzatore sviluppato da due studenti