Si è rifiutata di fornire le proprie generalità alla polizia municipale che l'ha trovata fuori casa e anzi, ha tentato di scappare, con scarso successo. Protagonista del movimentato episodio una donna extracomunitaria che è stata intercettata in via di Città ed è stata sanzionata per essersi allontanata dalla sua abitazione senza motivo. Dopo non aver assecondato la richiesta di presentare i documenti di identificazione, si è data alla fuga verso i Quattro Cantoni, ma gli agenti le sono corsi dietro e l'hanno bloccata in via Stalloreggi. Tutto ciò le è costato una denuncia penale.

Altri 3 trasgressori sono stati multati perché erano in giro senza una valida ragione. Si trovavano rispettivamente in via Massetana, in strada di Pescaia e in viale Toselli. Complessivamente, sono state controllate 206 persone dai rappresentanti delle forze dell'ordine.