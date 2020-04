Siena, i Goliardi rinviano le Feriae di maggio

Niente Feriae Matricularum a maggio. Il principe dei Goliardi senesi, Andrea Berni, lo aveva anticipato pochi giorni fa al Corriere di Siena che gli studenti senesi avrebbero ufficializzato le decisioni in questi giorni. Adesso la conferma arriva attraverso un comunicato. La tradizionale festa degli studenti viene rinviata a causa dell'emergenza Coronavirus. Una scelta che è stata annunciata attraverso i canali social della goliardia: "Questo non è uno scherzo.

Di solito - scrivono - il 1 Aprile è una giornata goliardica e di scherzi. Ma non c'è da aggiungere altro. Come avete visto in questo maledetto Marzo abbiamo scelto la strada del silenzio: ci è sembrata la più giusta e la più rispettosa di fronte alle tante vere difficoltà che questo brutto scenario si porta dietro.

Non abbiamo messo hashtag, né fatto foto o video perché questa storia no, di goliardico non ha nulla. Ora - proseguono i goliardi - non è il momento di festeggiare la nostra Acclamazione, non è il momento di ritrovarsi per provare le battute dell'Operetta né quello di dipingere una macchina. Questa non è la nostra primavera: non faremo le Feriae 2020 a Maggio. Ma l'estate verrà e, quando sarà finito tutto, al momento giusto torneremo a dipingere la città con i colori delle nostre piume, a riscaldarla con il fruscio dei nostri mantelli e ad accenderla con i nostri canti di gioia e d'amore. Perché i vent'anni sono la primavera della nostra vita e non hanno stagione. Torneremo a vivere con il sorriso, a sognare, a cantare e ci lasceremo tutto alle spalle insieme, tirando fuori dal cilindro un Masgalano che sarà ora più che mai il nostro abbraccio alla più bella delle città. Resteremo sempre così, usque coeli movendi sunt et terra. GAUDEAMUS". "Nel frattempo - concludo i goliardi senesi - toccherà anche studiare davvero".