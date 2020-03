Coronavirus, 13 morti in Toscana. Sono 244 dall'inizio dell'epidemia

Raggi in visita al Centro Operativo Comunale per l emergenza coronavirus

(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2020 Raggi in visita al Centro Operativo Comunale per l emergenza coronavirus La sindaca di Roma Virginia Raggi: "Oggi sono stata nella sede della Protezione Civile a Porta Metronia dove da settimane è attivo il Centro Operativo Comunale per l'emergenza coronavirus. Ho salutato le donne e gli uomini impegnati in prima linea nelle tante attività di sostegno ai ...