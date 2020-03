di Giuseppe Silvestri

Dalla realizzazione di capi di abbigliamento in pelle per le aziende dell’alta moda, alla produzione di dispositivi di protezione individuale: le mascherine (guarda le foto). Un percorso compiuto in una manciata di giorni per Botticelli, consolidata realtà aziendale che insiste nel territorio di Sinalunga, in provincia di Siena. Una conversione lampo per l’impresa delle sorelle Antonella e Sandra Botticelli, oggi alla guida dell’impresa fondata dalla madre Ersilia nel 1969. Solo qualche settimane fa i loro capi erano protagonisti nelle settimane della moda di Milano e Parigi, ora, invece, aiutano cittadini e operatori sanitari a proteggersi nella difficile battaglia contro il Coronavirus. Una sfida complessa, determinata dalla volontà di mantenere in opera i 12 lavoratori dell’azienda (oltre alle due sorelle, quindi 14 in tutto) senza gravare sulla cassa integrazione. A partire dal 23 marzo, anche grazie al supporto della Cna, le sorelle Botticelli hanno studiato e prodotto la documentazione per la riconversione dell’azienda e la produzione delle mascherine secondo le indicazioni dettate dalla Regione Toscana. Poche ore ed erano già all’opera. All’amarezza per la mancata risposta del Comune di Sinalunga all’espressa volontà dell’azienda di donare mascherine per i dipendenti del municipio, si unisce la soddisfazione per essere state prontamente contattate da una struttura che lavora nella sanità senese per un ordine di 8.000 pezzi. Antonella e Sandra contano di arrivare a breve a produrre 5.000 mascherine al giorno. Una sfida impegnativa anche a causa dei costi delle materie prime, lievitati con l’espandersi del contagio. “Le venderemo 1,70 euro più iva ognuna, si tratta di un prezzo minimo per garantire l’ottima qualità e sostenere i costi operativi e del personale: non riusciamo a scendere ulteriormente”, precisa Sandra. Che aggiunge: “Non abbiamo perso tempo e qualora ci fosse domanda saremmo pronti a produrre anche camici, ce la stimo mettendo tutta. In questo difficile momento è più che mai vivo il ricordo di nostra madre Ersilia che ci ha lasciate pochi giorni fa: ci ha insegnato il mestiere e la caparbietà nel gestire l’azienda”.

