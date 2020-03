La ripartenza delle attività dopo l'emergenza sanitaria "dovrà essere molto graduale e rimarrà fondamentale mantenere forti cautele, con misure di distanziamento e utilizzo di mascherine da vicini". Lo spiega Pierluigi Lopalco, docente di Igiene all'Università di Siena e responsabile di epidemiologia nella task force per il Coronavirus della Regione Puglia. Nulla, rileva, "sarà più come prima e, alla riapertura delle attività, bisognerà mettere in piedi un sistema di sorveglianza ed è necessaria una strategia". Di certo, prosegue, "una riapertura a breve o entro Pasqua credo non sia realistica perché bisogna aspettare che i casi diminuiscano e bisogna pensare a come programmare tutto. Una cosa del genere va fatta in sicurezza e con cautela".