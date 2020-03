Coronavirus, l'epidemiologo: "Improbabile che quest'estate potremo fare normali ferie al mare"

Il professor Emanuele Montomoli, epidemiologo, docente dell’ateneo e fondatore di Vismederi avverte: “Non aspettiamoci di avere un giorno in cui si abbia un numero elevatissimo di casi e successivamente una rapida discesa di quella curva. Perché si abbia una discesa importante deve trascorrere qualche mese”.

Una previsione che arriva all'estate: “Non si pensi che d’estate si potrà andare al mare come se niente fosse. Forse un po’ il virus in estate sarà meno presente, ma attualmente ci sono casi anche in Sudamerica e in Africa dove ci sono già adesso alte temperature. Il numero di casi calerà solamente con il passare del tempo e con l’arrivo del vaccino”.