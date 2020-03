Dopo l'ufficializzazione della conclusione di tutti i campionati regionali di basket, compresi quelli di settore giovanile, il presidente della Polisportiva Mens Sana, Antonio Saccone, commenta: "In questo momento la priorità deve essere l'attenzione verso la salute di tutti. Dispiace dover chiudere qui la nostra stagione, tuttavia dobbiamo accettare la decisione della Federazione per tutelare tesserati, atleti e anche tifosi. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa annata di ripartenza della sezione basket: Riccardo Caliani, Pierfrancesco Binella, tutto lo staff tecnico, i giocatori che hanno aderito al progetto con entusiasmo, e tutti i supporters che ci sono stati vicini. Credo che sia stata comunque scritta una pagina di storia del basket della Mens Sana e che troveremo la formula giusta per celebrarla. In questa fase dobbiamo dedicarci all’emergenza sanitaria, poi verrà il momento di lavorare sul futuro, con l’aiuto di tutti".