I Comuni e i sindaci della Valdelsa hanno lanciato nei giorni scorsi una raccolta fondi per l'ospedale Campostaggia di Poggibonsi e la Diba 70 distributori professionali ha subito risposto: ”Noi ci siamo” donando settemila euro.

“La nostra donazione per il reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Campostaggia rappresenta un contributo all’acquisto di beni e macchinari necessari a far fronte all’emergenza Coronavirus - sottolinea Leonardo Maggiori, titolare dell'azienda insieme a Claudio Guazzini – in un momento nel quale la responsabilità sociale di tutti è fondamentale per uscire dalla crisi quanto prima. Ognuno può partecipare alla battaglia con buon senso e seguendo in modo attento le norme dei decreti in vigore”.

In totale sono 34.531,00 gli euro donati nei primi due giorni di raccolta fondi promossa dalle cinque amministrazioni comunali valdelsane per sostenere il sistema sanitario pubblico. A cui ha contribuito anche Diba 70 distributori professionali