Ha destato grande scalpore la vicenda dell'infermiere arrivato a Siena dalla Campania fresco di assunzione alle Scotte per far fronte all’emergenza Coronavirus. Assegnato a un reparto a rischio, si è visto rifiutare due case in affitto da altrettanti proprietari (che in un primo momento avevano detto sì) proprio per questo motivo. "Non sono l'unico in questa situazione - ha spiegato. - Altri colleghi hanno le stesse difficoltà".

Appena si è saputa la sua storia, tanti senesi hanno offerto i propri alloggi o sistemazioni, alcuni perfino gratis, in segno di riconoscenza verso questi "eroi" del quotidiano. C'è perfino chi sta lottando con note organizzazioni che gestiscono le seconde case per fini turistici e non intendono rinunciare alle prenotazioni già ricevute fino all'estate.

Tra le persone che si sono subito messe a disposizione c'è Cristina Lenzi, ex dirigente medico alle Scotte e colonna portante del pronto soccorso. Da quando ha deciso di rinunciare al camice, si è gettata in una nuova avventura imprenditoriale aprendo un bed & breakfast, Siena Vip, che si affaccia su Fontebranda. "Gli infermieri - spiega - con me avranno sempre la porta aperta. Anzi, metto a disposizione la mia struttura a metà di quanto chiedo ai turisti, in attesa che riescano a trovare una soluzione abitativa di loro gradimento".