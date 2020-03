Il Comitato terza età Anni d’argento, centro socio-culturale con sede a Siena, ha inviato un bonifico di mille euro a favore della Terapia intensiva del policlinico delle Scotte.

Il presidente Marco Fedi spiega: "In accordo con i vicepresidenti Lorenza Benedetto e Roberto De Marco, sentito il parere di tutti i membri del comitato di gestione, visto il bruttissimo momento abbiamo sentito il dovere e la volontà di dare un piccolo aiuto economico ai medici, agli infermieri, ai tecnici di quel reparto del nostro ospedale. Un sostegno reale, un aiuto tangibile al di là delle belle frasi e delle buone parole, per coloro che continuano ad esercitare il già difficile lavoro di salvare vite umane. Questa nostra forzata parentesi dalla vita quotidiana, la paura di essere contagiati, la voglia di un saluto affettuoso, di un abbraccio o di una stretta di mano non ci devono cambiare: dobbiamo resistere e combattere anche questa terribile battaglia stando in casa e attenendoci alle disposizioni emanate per il nostro bene, nella speranza che tutto possa finire presto".