Coronavirus, si potranno raggiungere i supermercati di Siena dai comuni vicini

Si potrà raggiungere i supermercati senesi per fare la spesa dai comuni confinanti. Il Sindaco Luigi De Mossi ed il prefetto Armando Gradone hanno raggiunto un accordo per superare alcune difficoltà registrate nei giorni scorsi dalle famiglie di Comuni confinanti che devono fare la spesa, ma hanno le botteghe ed i supermercati più vicini nel territorio senese.

"Ho parlato con il Prefetto - spiega il sindaco De Mossi - del problema degli abitanti dei comuni contermini che hanno il supermercato più vicino nel Comune di Siena. Siamo arrivati alla determinazione che, in caso di necessità come per esempio reperire le scorte alimentari è consentito recarsi in un diverso comune da quello di residenza. Ovviamente è necessaria l' autocertificazione che specifichi detta necessità".