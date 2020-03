La sede della Sezione Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) di Siena, anche durante l’emergenza per il Coronavirus, continua a essere attiva e garantisce un supporto diretto a tutte le persone del territorio coinvolte dalla malattia, fornendo continuità nella corretta informazione nell'orientamento. Oltre a questo, è disponibile anche per il supporto psicologico a distanza attraverso telefono o Skype. "Stiamo vivendo - si legge in una nota - un’emergenza senza precedenti, che ha cambiato improvvisamente le priorità di tutti noi. Le persone con sclerosi multipla sono colpite due volte dalla crisi sanitaria e sociale, perché a causa della fragilità del sistema immunitario, devono adottare ancora più cautela e perché nella fase di emergenza vengono meno le risposte di cura, di assistenza, di supporto. Ma Aism c’è" Per informazioni si può scrivere o telefonare alla sezione provinciale di Siena: 338 5713044, email aismsiena@aism.it, Facebook www.facebook.com/AismSezioneDiSiena/