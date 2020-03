L'allevamento di Massimiliano Narduzzi, ad Anguillara Sabazia, è di grande interesse per i senesi e per gli appassionati di Palio: è dove nascono e si allevano i da Clodia. Lo stop alla stagione della monta per l'emergenza Coronavirus e l'incertezza sul quando e se potrà riprendere sta colpendo anche questa autentica fonte di campioni. "Dal punto di vista dei privati - sottolinea Narduzzi - la situazione è complessa e difficile. La stagione di monta è un’attività essenziale e che ha dei tempi precisi indicati dalla natura. Si potrebbe prospettare un danno enorme all’intero sistema. Ad oggi la questione della movimentazione delle fattrici non è totalmente chiara e definita. Sappiamo tutti che i cavalli possono essere mossi solo per urgenze, ma la riproduzione è e dovrebbe essere considerata anche dalla legge come un'attività essenziale per il cavallo sportivo. Noi ad ora siamo fermi, c’è l’alternativa del seme refrigerato e di quello congelato, in possesso però solo delle grandi strutture pubbliche. Questa è una possibilità che limita al minimo il contatto personale, ma in questa eventualità entra in ballo la giusta tutela dei veterinari che, ad ora, possono muoversi solo per le urgenze".