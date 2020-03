Trovati positivi al Coronavirus due infermieri che dovevano essere assunti all'ospedale Scotte di Siena

Erano tra gli infermieri neo assunti all'ospedale delle Scotte, sono stati sottoposti al test per il Coronavirus e sono risultati positivi. Si tratta di due giovani provenienti da fuori regione.

"Non dobbiamo mai abbassare la guardia sul Covid-19. Grazie alla nostra massima attenzione nei confronti dei nuovi assunti, tutti sottoposti al tampone per il Coronavirus, abbiamo individuato, prima dell’ingresso in servizio, due infermieri positivi, provenienti da fuori regione, che quindi non entreranno a lavoro fino a completa guarigione". Queste le parole del direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Valtere Giovannini.

In questa settimana invece sono 36 gli infermieri che hanno firmato il contratto e che stanno entrando in servizio in maniera scaglionata. Le assunzioni proseguiranno anche nelle prossime settimane.