Coronavirus, secondo morto in provincia di Grosseto: è un noto cittadino di Follonica

Coronavirus, secondo morto in provincia di Grosseto.

Ad annunciarlo, dalla pagina Facebook del Comune di Follonica, è stato il commissario Tortorella.

"Mai avrei voluto dare questa notizia - dice il commissario prefettizio – ma con grande tristezza devo comunicare il primo decesso per la comunità follonichese. Una persona notissima, di grande umanità, amante dello sport, degli amici e follonichese fino all’osso. Da 10 giorni circa era risultato positivo e stava fecendo la quarantena precauzionale domiciliare. Aveva patologie cardiorespiratore e il coronavirus non gli ha dato scampo aggravando la compromessa situazione di salute. Da tutta la comunicato follonichese, che io in questo momento rappresento, vorrei stringere in un abbraccio virtuale la sua famiglia”