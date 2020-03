Leonardo Nannizzi, presidente della Confesercenti di Siena, interviene sul decreto Cura Italia, a sostegno di imprese e lavoratori autonomi, e lo definisce "un sorso d’acqua. Vitale, ma dura poco. Ne servono altri”. Poi prosegue: “Sono state fatte scelte di principio importanti, che meritano di essere apprezzate, in particolare l’estensione della cassa integrazione in deroga anche ai settori che finora ne restavano esclusi, e l’indennizzo mensile per le partite Iva. Ma per gli autonomi l’indennità di 600 euro, che sono meno di un reddito di cittadinanza, non può essere riconosciuta per un mese solo, dato che la crisi sarà probabilmente molto più lunga. Per non farci sentire figli di un dio minore, devono essere tutelati al pari di chi già beneficia degli ammortizzatori sociali”.

Nannizzi conclude con una riflessione: "Nessuno si aspetta in questo momento la soluzione per tutti i problemi economici e finanziari, ma non è stato ancora percepito cosa può accadere se le botteghe, gli hotel, i ristoranti e quindi le città dovessero restare vuote ancora a lungo. Mi rivolgo anche ai parlamentari eletti in questo territorio: dopo il sorso d’acqua serve altro”.

Per approfondire: Cosa fare per ottenere gli aiuti economici del decreto Cura Italia