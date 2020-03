SOCIAL

Coronavirus, Clio Make Up incinta scappa da New York: "Ho paura" - video

"New York non era più una città da considerarsi sicura per noi, nelle mie condizioni soprattutto”. Clio Zammatteo, la famosa Clio Make Up che ha insegnato l'arte del trucco a tantissime donne con i suoi video tutorial su internet, è scappata da New York per trasferirsi in un’altra città in America. L’influencer originaria di Belluno, 37 anni, è incinta e teme per la reazione dei newyorchesi ...