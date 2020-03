La Diesse Diagnostica senese, leader nel suo settore e in stretto contatto professionale con l'istituto Spallanzani di Roma, è stata scelta per fornire alla Regione Toscana i test sierologici per la diagnosi del Coronavirus. La svolta a favore di uno screening di massa con questa procedura, annunciata martedì 17 marzo 2020 dal presidente Enrico Rossi, è avvenuta anche grazie alla presenza sul territorio di una realtà di così assoluta garanzia di qualità. La Diesse, che affonda le proprie radici nello storico istituto Sclavo, ha 40 anni di esperienza alle spalle e, pur essendo presente in cento paesi, ha sempre mantenuto il quartier generale nella città del Palio. L'amministratore delegato Boggetti spiega: "Le conoscenze in questo campo del distretto di Siena non hanno eguali al mondo. Siamo tutti orgogliosi di poter contribuire a proteggere i cittadini toscani da questa epidemia, grazie al duro lavoro delle ultime settimane dei colleghi della ricerca e della produzione". Si comincerà lo screening con le tecnologie già disponibili per proseguire poi con i kit sierologici che a breve l'azienda senese metterà a disposizione. I primi a usufruirne saranno medici, infermieri e operatori sanitari, quindi i 60 mila dipendenti della sanità toscana pubblica e privata.