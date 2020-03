Il timore più forte per tutti i contradaioli, quello della mancata disputa del Palio del 2 luglio, potrebbe diventare realtà. E' lo stesso sindaco Luigi De Mossi ad annunciarlo in conference call: "E' proprio l'ultima soluzione a cui vorrei ricorrere, ma ovviamente, vista la situazione che sta attraversando l'intero paese, ne stiamo parlando e dobbiamo prendere in considerazione tale ipotesi. Nel caso, non sarebbe un annullamento: lavoreremo per farlo correre a settembre". Sotto la lente d'ingrandimento, oltre ai brividi sul tufo, ci sono anche le feste titolari delle contrade. "Vedremo come comportarci - spiega il primo cittadino, - ma la salute è prioritaria e passa anche davanti a qualcosa che, per noi senesi, suona addirittura inconcepibile. Se non sarà possibile allestirle, bisognerà sospenderle, di sicuro i primi eventi in programma difficilmente potranno svolgersi. Siamo in emergenza, anche le tradizioni passano in secondo piano".