Coronavirus, un positivo al Covid 19 anche nel comune di Castelnuovo Berardenga

Un caso positivo al Coronavirus anche nel comune di Castelnuovo Berardenga. Così scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco Fabrizio Nepi: “Siamo ad informarvi che la direzione generale della nostra azienda sanitaria ci ha appena comunicato che nel nostro comune hanno individuato un soggetto positivo al Covid-19. Altri nostri cittadini sono già stati chiamati a rispettare la misura di isolamento domiciliare. In questi giorni abbiamo fatto molti appelli alla responsabilità ed abbiamo anche segnalato alle autorità giudiziarie alcune persone non rispettose delle normative vigenti. Spero sia ancora più chiaro, quest’oggi, a tutti la gravità della situazione e quanto, in questa fase sia necessaria una responsabilità collettiva da parte di tutti”.