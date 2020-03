Coronavirus, muore ex sindaco di 65 anni. Paolo Grassi da due giorni era ricoverato per il virus

E' morto a 65 anni l'ex sindaco di Fivizzano Paolo Grassi. Qualche giorno fa era stato trovato positivo al Coronavirus e da due giorni era stato ricoverato in ospedale.



Paolo Grassi è stato sindaco di Fivizzano per dieci anni, fino al 2019. E’ morto dopo aver contratto il coronavirus Covid-19.Era ricoverato solo da due giorni in ospedale: purtroppo le sue condizioni si sono aggravate nel giro di poche ore. Era asmatico e le complicanze polmonari dovute al Covid-19 non gli hanno lasciato scampo. Nel 2018 era stato insignito in Senato del premio “Cento mete d’Italia”, attribuito a cento primi cittadini che hanno contribuito con idee originali, virtuose e legate alla radici, al miglioramento della qualità della vita nei loro territori.

Nella provincia di Massa Carrara i contagiati sono 108.