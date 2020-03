Coronavirus: va a fare il bagno nelle acque termali ignorando il divieto: denunciato

A San Casciano dei Bagni è scattata la denuncia da parte della Polizia municipale per aver violato le disposizione per il contenimento del contagio al Coronavirus, nei confronti di un uomo proveniente da un altro Comune, sorpreso nella serata di domenica 15 marzo, senza giustificato motivo, nell’area del Bagno grande. Qui sono presenti dei vasconi con acqua termale, meta – in tempi normali - di appassionati per scopo ricreativo. Le vasche erano state delimitate e liberate dell'acqua già da una settimana, proprio per non indurre in tentazione. Nel frattempo la polizia municipale e i Carabinieri stanno intensificando i controlli anche nelle frazioni di Celle sul Rigo, Palazzone, e in tutto il territorio comunale.