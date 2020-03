Coronavirus, l'onorevole Susanna Cenni in quarantena: "A Montecitorio ero vicina a Luca Lotti"

E' stata la stessa onorevole del Partito Democratico, Susanna Cenni, a dare la notizia sulla sua bacheca Facebook: "Questa mattina, come alcuni miei colleghi, ho ricevuto la chiamata del medico della Camera dei Deputati che mi avvisava di essere nell’elenco dei colleghi con i quali Luca Lotti, risultato ieri positivo al Coronavirus, era entrato in contatto mercoledì scorso, durante i lavori a Montecitorio. Ero infatti seduta nella fila davanti alla sua durante le votazioni . Come da prassi in questi casi, ho contattato il mio medico di famiglia e ricevuto la chiamata dell’Asl. Sono pertanto semplicemente in auto isolamento monitorato x i 14 giorni necessari. Misurerò la febbre ogni giorno e lo comunicherò, fino al prossimo 24 marzo.

Anche quando pensi di aver fatto tutto il possibile può capitare di prendere il virus..un po’ come per i “dieci piccoli indiani” di Agata Christis. Io al momento non credo di correre questo rischio ma è giusto essere prudenti e soprattutto rispettosi verso gli altri a partire dai miei familiari.

Sto bene, sono tranquilla, continuo a lavorare da casa e sono come sempre a disposizione via telefono, mail, social per quanto serve a tutti voi.

In questi giorni sono sempre stata molto prudente, ho rispettato le regole e le indicazioni. Prendiamo sul serio questo periodo, facciamolo tutti quanti ...e vinceremo questa battaglia.

Quindi per favore #restiamoacasa

Un abbraccio virtuale a tutti voi #andratuttobene".