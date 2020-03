Giornalista contagiato dal Coronavirus scrive il diario della malattia

Non ha fatto mistero della propria positività al Coronavirus il giornalista del sito Amiatanews Marco Conti, ed ha raccontato le paure, speranze e sensazioni che sta provando in questi giorni della malattia.

"Dopo 12 giorni, la prima mattinata è passata senza febbre - scrive Marco Conti. - Sono debolissimo, con il pensiero fisso al babbo che è a Le Scotte. Non posso vederlo, né sentirlo. Un'agonia che mi distrugge. Mi hanno chiamato ieri i medici senesi e mi hanno spiegato la situazione. Li ringrazio per quello che stanno facendo per lui, con professionalità e commovente amore.

In molti mi avete scritto facendo sentire vicinanza e affetto sincero. Alcuni siete scomparsi appena saputa la positività, testimonianza della vera verità dell'interesse mostrato. Comprendo.

Il virus non siamo noi, non lo abbiamo portato noi: lo abbiamo preso e forse trasmesso. Ma non lo abbiamo creato e diffuso noi. Non cerchiamo i colpevoli. Non ci sono colpevoli.

Stiamo insieme, uniti come non mai. Pensiamo attraverso la conoscenza, la competenza e la correttezza; non la sufficienza che tanto fa male e altera la verità delle cose.

Se, anche il resto della giornata sarà per me senza febbre, da domani proverò pian pianino a pubblicare qualcosa; lo spero per tutta la mia famiglia, per il babbo, per il nipotino Leonardo che mi è vicino, per mio fratello, per mio nipote e per M. Nel frattempo dobbiamo essere consapevoli della situazione, cercando di essere ancor più forti, sereni e giusti".