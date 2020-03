Coronavirus a Siena, timori alle Scotte. Lo studente frequenta facoltà di medicina. Professori in quarantena

Frequenta il corso di fisioterapia della facoltà di medicina il giovane di 21 anni trovato positivo al tampone per il Coronavirus. Il giovane, dal 27 febbraio al 3 marzo, ha frequentato due lezioni e partecipato ad un appello di esame. Diciassette suoi compagni di corso sono stati rintracciati e sono in isolamento, così come i professori che hanno svolto le lezioni e il docente con il quale si è svolto l'appello di esame.

Si tratta di studenti e professori che frequentano sia le Scotte che le aule a San Miniato. Ausl e università hanno avviato le procedure previste dalle direttive ministeriali per il contenimento della diffusione del virus. Il giovane, non residente a Siena, si trova attualmente sotto osservazione presso il proprio domicilio.