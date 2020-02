Domenica senza basket per l'Adpf Costone Siena. La squadra, domani 1 marzo, aveva in programma la trasferta a Savona per una gara valida per la settima giornata di ritorno della serie B femminile, ma la Federazione ligure ha imposto lo stop per tutti i campionati. Non si disputano, dunque, i match interno di Lavagna, Pegli e appunto Savona. Nessuno slittamento, invece, per La Spezia, che è attesa a Prato. Le ragazze della Piaggia, dunque, saranno costrette a una sosta forzata, in attesa di sapere la data per il recupero, che quasi sicuramente sarà fissato in un giorno infrasettimanale. Questo comporterà dei disagi per la società, lo staff e le giocatrici, ma una simile precauzione non può essere contestata ma solo accettata.