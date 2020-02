La paura del Coronavirus fa crollare anche la vendita e l'export dei fiori. Viole e tulipani, crollo del 50%

Non c'è settore che non risenta degli effetti della paura del Coronavirus. Anche la vendita al dettaglio dei fiori e delle piante fiorite in vaso è in caduta libera, con ripercussioni sul mercato interno a danno delle aziende florovivaistiche Toscane che registrano il crollo del 50% degli scambi di fiori di stagione come viola ciocca e tulipani, mentre l'export risulta congelato a causa dello stop degli ordini dall'estero. E' la stima tracciata da Coldiretti Toscana, sulla base delle segnalazioni delle più grandi aziende floricole e florovivaistiche dalle regione che stanno risentendo di gravi danni a causa della diffusione del Coronavirus.

"La preoccupazione dei trasportatori di transitare nelle regioni della zona rossa, il comprensibile panico dei consumatori e l'atteggiamento di chiusura dei Paesi europei, come Russia, Francia, Inghilterra, Georgia che hanno praticamente congelato gli ordini, stanno arrecando un danno incalcolabile all'intero indotto toscano. Si tratta di un mercato interno ed internazionale conquistato grazie all'alta professionalità e alla lungimiranza dei nostri imprenditori florovivaistici toscani, un patrimonio di valore e immagine che va salvaguardato in questo momento di grave criticità", afferma Fabrizio Filippi, presidente di Coldiretti Toscana.

Per ridare speranza e fiducia in un clima reso teso dagli aggiornamenti quotidiani sull’infezione, martedì prossimo, 3 marzo 2020, si tingerà di mille colori con i fiori e le piante fiorite il Mercato di Campagna Amica di Viareggio in Via Fratti, a partire dalle ore 10,30, dove il ‘Tutor del Fiore’ spiegherà caratteristiche, stagionalità e significati dei fiori, un momento di bellezza a beneficio dei cittadini - consumatori.