Covid, in Messico 708 morti in 24 ore 

Sono oltre 15mila, per la precisione 15.357, i decessi registrati in Messico dall'inizio dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19. Lo ha riferito in conferenza stampa il direttore del Dipartimento di epidemiologia del ministero della Sanità messicano, José Luis Alomia, dando notizia della morte di altre 708 persone nelle ultime 24 ore. Sono inoltre 4.833 i nuovi contagi, per un totale di 129.184.