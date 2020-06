Piscina, nuove regole: distanza di 1 metro e obbligo igienizzante 

In piscina sì, ma rispettando regole rigide. Sono state pubblicate le linee aggiornate per la ripresa delle attività, tra le quali quelle della balneazione in vasche artificiali ma anche in quelle inserite in parchi giochi. Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 gradi, mentre sono vietate le manifestazioni, gli le eventi, feste e gli intrattenimenti. E' bene redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro se possibile prevedendo percorsi divisi per l’ingresso e l’uscita e organizzando gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce.

E poi, ancora: dividere gli armadietti, dotare la struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all’entrata, prevedendo l’obbligo di frizionarsi le mani già in entrata. Il distanziamento va assicurato anche nelle aree solarium e verdi, attraverso un distanziamento tra gli ombrelloni o i lettini da disinfettare puntualmente. Prima dell’apertura della vasca dovrà essere confermata l’idoneità dell’acqua alla balneazione a seguito dell’effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico. E poi le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell’acqua di vasca provvedere a una accurata doccia; è obbligatorio l’uso della cuffia; è vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi. Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Le piscine finalizzate a gioco acquatico vengono convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia però in grado di assicurare il distanziamento sociale, l’indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell’acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi. Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di mare, è necessario mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata.