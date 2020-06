Ricciardi: "Situazione migliora, ma è presto per tornare alla normalità"  

di Margherita Lopes

"La situazione italiana migliora. Quello che preoccupa è quanto abbiamo visto in questo fine settimana: un ritorno alla normalità con assembramenti, assenza di distanziamento e mascherine. Dobbiamo essere molto chiari: il virus circola ancora, e non è questo il momento di ritornare alla piena normalità". A sottolinearlo all'Adnkronos Salute è Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e ordinario di Igiene generale e applicata all'Università Cattolica, che si dice "preoccupato per aver visto scene che non vanno bene. E' giusto riaprire pian piano e agire con prudenza, ma i comportamenti che ho visto, anche in aree dove ancora la circolazione di Sars-Cov-2, è intensa non vanno bene".

"Sembriamo aver dimenticato - aggiunge Ricciardi - che i risultati raggiunti sono stati ottenuti a prezzo di grandi sacrifici. E soprattutto che il virus circola ancora. E stupisce questo atteggiamento in aree dove ancora c'è una circolazione intensa, come in Lombardia".