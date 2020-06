Stati generali, in serata riunione Conte-capidelegazione 

Riapre Tivoli, il famoso parco divertimenti di Copenaghen

Copenaghen, 8 giu. (askanews) - I Giardini di Tivoli, o più semplicemente Tivoli, il noto parco divertimenti di Copenaghen ha riaperto, mentre la Danimarca allenta ulteriormente le misure imposte a metà marzo per combattere la diffusione del coronavirus. In queste immagini di Afp, il parco appare non particolarmente affollato, con gel igienizzante a disposizione dei visitatori e alcuni dipendenti ...