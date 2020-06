Elezioni, ok a emendamento Sisto: no voto prima del 20 settembre 

Disco verde dell'Aula della Camera all'emendamento dell'azzurro Francesco Paolo Sisto al dl elezioni che riduce la finestra per il voto a partire dal 20 settembre in poi. Fdi ha votato contrario, la Lega si è astenuta. L'emendamento è passato con 287 sì, 33 no e 77 astenuti.

"Grazie a questo emendamento - spiega il deputato e responsabile del dipartimento Affari costituzionali di Forza Italia Sisto - diciamo con certezza che non si può andare al voto alle regionali prima del 20 e il 21 settembre. Vogliamo evitare che gli elettori siano disorientati e vessati dai balletti sulle date, restituendo allo stesso tempo alla materia elettorale quella necessaria ricerca di punti di transazione che lascino tutti giustamente scontenti".