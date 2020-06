Fontana: "Camici? Donati da mio cognato" 

"Non c' è stato nessun equivoco. Sono stati comprati tutti i camici di tutti quelli che li producevano perché ne avevamo bisogno. Da parte dell’azienda di mio cognato i camici sono stati donati. Quindi la donazione mi sembra che fughi anche qualunque tipo di problema". A sottolinearlo al Tgr Lombardia è il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, riferendosi alla vicenda delle forniture in piena emergenza Coronavirus di camici effettuata sottoforma di donazione dalla Dama, una società di cui la moglie del presidente dispone di una quota.