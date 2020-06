Covid, Cipro apre frontiere a 13 Paesi ma non all'Italia 

Covid-19, zero casi in Nuova Zelanda e la premier Ardern balla

Milano, 8 giu. (askanews) - La Nuova Zelanda ha sconfitto il coronavirus: è guarito l'ultimo malato che era ancora in isolamento per Covid-19. Un successo che la premier Jacinda Ardern ha raccontato ai giornalisti di aver festeggiato così: "Ho fatto un piccolo ballo, davanti a mia figlia che da subito è rimasta sorpresa ma poi si è unita a me non capendo assolutamente perché ballassi in giro per ...