Coronavirus, Le Foche: "Può sparire come la Sars" 

Il coronavirus potrebbe sparire come la Sars? "Assolutamente sì. Sono virus molto simili dal punto di vista genetico, è molto probabile che si comporti come la Sars. Ma bisogna mettere in campo tutte le forze per essere pronti se non dovesse comportarsi come la Sars". L'immunologo clinico Francesco Le Foche risponde così alle domande a Domenica In.

E' mortificante la mascherina per i bambini a scuola? "La mascherina non è il segno della sconfitta, è il segno della vittoria. Toglie al virus la possibilità al virus di entrare nel nostro organismo. Oggi negli ambienti chiusi andrebbero usate assolutamente le mascherine, per l'Oms sarebbe opportuno averla anche negli ambienti aperti in caso di assembramenti in cui non si possono rispettare le distanze, ma questa sarebbe una condizione da evitare". "Spero che all'inizio della scuola la possibilità del ricircolo sociale del virus sia talmente bassa da non avere le mascherine a settembre e ottobre. Sarebbe un auspicio importante", aggiunge.