Regionali, Zaia: "Si facciano prima di riapertura scuole"  

"Siamo in un Paese nel quale abbiamo capito che andare a votare è un problema, io mi metto dalla parte dei cittadini che vogliono andare a votare. Pensare che sia riapre tutto ma non si va a votare, qualcuno dovrà spiegarlo ai cittadini". Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso di una conferenza alla protezione civile del Veneto. "Come presidenti di Regione abbiamo dimostrato di essere persone per bene, abbiamo detto volete farle più in la e ne prendiamo atto, anche se io non sono d'accordo, ma fatele prima della riapertura delle scuole. Spero che almeno si facciano prima della riapertura delle scuole", ha aggiunto.