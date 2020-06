Zaia: "Influenza più Covid scenario peggiore" 

La tragedia

Arezzo, incidente con 4 morti in A1: il video dello schianto. Due bimbi fra le vittime

Questo che proponiamo è il video dell'incidente che ha provocato quattro morti nello schianto di un monovolume contro un autoarticolato in sosta a Badia al Pino, poco dopo Arezzo, in A1, nel primo pomeriggio di ieri venerdì 5 giugno 2020. Per approfondire leggi anche: Le foto dello schianto in A1 La sequenza è stata ripresa dalle telecamere dell'Autostrada del Sole e mostra la Sharan che dopo una ...