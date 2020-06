Covid, annullata Art Basel: rinviata al 2021 

Art Basel, la più importante fiera d'arte al mondo, ha deciso di annullare l'edizione 2020 a causa della pandemia da coronavirus. In un primo tempo l'evento, previsto inizialmente per giugno, era stato spostato a settembre. La decisione è stata presa "in stretto contatto con un ampio ventaglio di galleristi, collezionisti, partner ed esperti esterni", hanno spiegato oggi gli organizzatori della manifestazione che dal 1970 si svolge annualmente a Basilea, in Svizzera. Art Basel riaprirà i battenti nel giugno del 2021. Fattori decisivi per l'annullamento sono stati i rischi per la salute e la sicurezza di tutti gli interessati, i rischi finanziari per gli espositori e i partner, gli ostacoli ai viaggi internazionali e il fatto che il contesto normativo delle grandi manifestazioni in Svizzera non è ancora regolamentato.

Con il propagarsi dell'epidemia si era inizialmente deciso di spostare l'edizione 2020 da giugno a settembre: Art Basel avrebbe dovuto tenersi dal 17 al 20, con i due tradizionali giorni di anteprima - per addetti ai lavori e ospiti selezionati - fissati al 15 e 16 settembre. Gli organizzatori hanno indicato che la prossima edizione di Art Basel a Basilea si terrà dal 17 al 20 giugno 2021.