Coronavirus, in Italia altri 85 morti e oltre 500 nuovi casi 

Sono 85 i morti per Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 33.774 decessi dall'inizio dell'emergenza. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile rispetto a ieri si registra una nuova impennata dei casi totali, aumentati di 518 unità: un incremento dovuto in buona parte ai numeri della Lombardia, dove con l'aumento significativo dei tamponi effettuati (19389 contro i 3410 di ieri) sono segnalati anche 402 nuovi casi. I casi totali nel Paese dall'inizio dell'emergenza salgono così a 234.531.

I dati dell'emergenza

I ricoverati con sintomi sono 202 in meno rispetto a ieri, per un totale di 5.301. Altre 22 persone nelle ultime 24 ore sono uscite dai reparti di terapia intensiva, dove si trovano ancora 316 pazienti, mentre sono 31.359 le persone in isolamento domiciliare. In diminuzione il numero degli attualmente positivi (36.976, -1.453). In tutto sono stati eseguiti 4.114.572 tamponi, i casi testati sono 2.565.258.