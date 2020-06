Pd contro Salvini: "Selfie senza mascherina, problema sicurezza al Senato" 

Raccontano che durante la conferenza dei capigruppo a palazzo Madama per decidere i tempi del dl imprese il senatore del Pd, Andrea Marcucci abbia puntato il dito sui comportamenti di Matteo Salvini che ieri alla manifestazione di centrodestra non ha tenuto la mascherina sul viso per farsi selfie con fan e militanti. In particolare, riferiscono fonti parlamentari del centrodestra, l'esponente Dem avrebbe anticipato che domani porrà in Aula la questione della sicurezza al Senato, chiedendo che colleghi senatori, come appunto il leader della Lega, devono sottoporsi ai dovuti controlli anti Covid prima di entrare a Palazzo Madama a garanzia della salute di tutti.