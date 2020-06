Covid, Pregliasco: "Fuocherello che si sta spegnendo" 

"Abbiamo un trend positivo sui dati anche in Lombardia, Liguria e Piemonte. Rimane ancora un residuo di circolazione in Lombardia, ma ridotto. Siamo di fronte a un fuocherello che si sta spegnendo lentamente dopo un incendio enorme. Sono ottimista anche sul via libera alla circolazione tra regioni scattato oggi, sempre però con una vigile serenità". Così all'Adnkronos Salute Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università di Milano, commenta il bollettino odierno della Protezione Civile.