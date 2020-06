Zaia: "Dico no all'app Immuni, non funziona" 

"Così com'è la app Immuni non funziona, e crea problemi: non abbiamo il governo della sanità e crea solo una babele ingestibile dove il cittadino decide cosa fare e cosa non fare. Io non affosso l'idea ma come è stata progettata non funziona". E' netto il parere del presidente del Veneto Luca Zaia sulla app in via di sperimentazione in quattro regioni. "Nessuna contrapposizione, ma in Veneto stiamo studiando invece la 'biosorveglianza che permette di sapere chi sono i positivi e dove sono, con informazioni precise".