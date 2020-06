Coronavirus, in Russia altri 8.536 casi 

In Russia si sono registrati altri 8.536 nuovi casi di coronavirus, portando il totale dei contagi confermati a 432.277 on 85 regioni. Lo hanno riferito le autorità sanitarie russe, sottolineando che negli ultimi due giorni si assiste a un lieve calo nella curva dei contagi. E' invece salito a 5.215 il numero delle persone che hanno perso la vita dopo aver contratto il Covid-19, 178 in più rispetto a ieri.

Dei nuovi casi, 1.842 sono stati registrati a Mosca, 736 nella regione di Mosca e 380 a San Pietroburgo. Per la prima volta dal 23 aprile, a Mosca sono stati confermati meno di duemila contagi. Sono invece 195.957 le persone guarite, 8.972 nelle ultime 24 ore. In totale, le autorità sanitarie russe hanno riferito di aver condotto 11,4 milioni di test.