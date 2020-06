Milano, anche Gallera in piazza: "Vergognoso attacco a Lombardia" 

C'è anche Giulio Gallera, assessore lombardo al Welfare, tra i partecipanti alla manifestazione organizzata dal centrodestra a Milano. In un video, pubblicato sul Corriere.it, Gallera "ringrazia infermieri ai medici che dalle altre regioni e dal mondo sono venuti qua e ai tanti che hanno solidarizzato con noi", ma sottolinea "con forza che è vergognoso l'attacco alla Lombardia e al suo sistema sanitario", oggetto di "campagna di odio e di fango inaccettabile".

Gallera parla di "orgoglio lombardo per quello che abbiamo fatto in tanti anni, per quello che abbiamo costruito sulla sanità e sull'economia" per "un popolo che non si arrende e riparte". Ricordando l'emergenza coronavirus che in particolare ha colpito la Lombardia, rimarca che "abbiamo agito e ho agito in momenti convulsi, drammatici, in cui l'unico obiettivo era di salvare la vita alle persone. Noi siamo compatti per difendere il nostro modello".