Coronavirus, in Italia 6 regioni a zero contagi 

Ben 6 regioni a zero contagi e solo 5 regioni che contano 10 o più casi positivi. Lo rivelano i dati forniti dalla Protezione civile attraverso il quotidiano bollettino sulla diffusione del contagio da coronavirus.

In particolare, Marche, Sicilia, Umbria, Calabria, Molise e Basilicata contano zero contagi mentre a registrare dai 10 nuovi casi in su rispetto a ieri sono soltanto Liguria (+56), Lombardia (+50), Piemonte (+21), Emilia Romagna (+19) e Lazio (+10).

Zero decessi da ieri in 8 regioni oltre che nelle province di Trento e Bolzano. In particolare, non si registrano nuove vittime in Veneto, Marche, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata e nelle province di Trento e Bolzano.

I dati dell'emergenza