Sileri: "Dai dati di oggi non vedo una seconda ondata" 

"A vedere i dati di oggi non vedo una seconda ondata" di Covid-19. Lo ha affermato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, ospite di 'Timeline' su SkyTg24. Si era parlato di un rischio tsunami, "se avremo anziché uno tsunami delle piccole mareggiate, è possibile". Specie "se il virus si è attenuato, e io non posso dirlo: per questo mi affido agli scienziati". Ebbene, in tal caso "forse non avremo nemmeno queste mareggiate".

In ogni caso "noi dobbiamo essere pronti" con i posti in terapia intensiva e gli ospedali Covid "per un'eventuale seconda ondata. Poi - ha concluso Sileri - se questa non ci sarà, meglio così".