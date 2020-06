Sileri: "Governo non influenzato da peso Lombardia" 

"Non siamo stati influenzati dal peso della Lombardia. Siamo stati anzi molto rigorosi nel computo e nella valutazione dei criteri stabiliti all'interno del ministero della Salute per valutare le riaperture in sicurezza. I dati che abbiamo e che hanno determinato l'ultimo report, mostrano la possibilità delle riaperture. Ma questo non significa che non continueremo a monitorare". Lo ha affermato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, ospite di 'Timeline' su SkyTg24.

"Si parla tanto del problema Lombardia, ma io - continua - lo metto tra virgolette perché non è un problema. La Lombardia ha più casi delle altre regioni, ma è stata anche quella più colpita in assoluto. E' evidente che trovi ancora dei casi positivi, ma si tratta di numeri esigui. Pensate alla città di Milano, grande e con molto movimento, ha un numero di casi minimo. C'è una coda di soggetti positivi, ma si tratta per lo più di persone che aspettano il tampone da tempo oppure hanno fatto il test sierologico e poi il tampone è risultato positivo. Ma sono numeri in discesa".